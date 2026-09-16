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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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16.09.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag gesucht

Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Zuletzt konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 210,59 USD.

Boeing
172.97 CHF 1.25%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,4 Prozent auf 210,59 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'894 Punkten liegt. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 211,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 210,19 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 93'231 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2026 auf bis zu 254,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 17,16 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 16,01 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,173 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.56 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD in den Büchern standen.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

2026 dürfte Boeing einen Verlust von -0,997 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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