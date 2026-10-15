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15.10.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing zieht am Donnerstagabend an

Boeing Aktie News: Boeing zieht am Donnerstagabend an

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 186,95 USD.

Boeing
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Das Papier von Boeing legte um 20:26 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 186,95 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'069 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 187,83 USD. Bei 186,28 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 372'708 Boeing-Aktien.

Am 28.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 254,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 26,46 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 176,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,39 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,041 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 28.07.2026 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,92 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.56 Mrd. USD – ein Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 27.10.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,072 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Jordan Tan / Shutterstock.com
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