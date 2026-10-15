Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 185,92 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'923 Punkten notiert. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 186,66 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 186,28 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 181'924 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 36,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 176,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,87 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,041 USD aus. Boeing liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von Boeing rechnen Experten am 27.10.2027.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,072 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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