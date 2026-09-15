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15.09.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagabend mit Kursplus

Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagabend mit Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,3 Prozent auf 210,92 USD.

Boeing
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 210,92 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'020 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 212,25 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 210,87 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 189'536 Boeing-Aktien.

Bei 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 176,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 16,14 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,173 USD. Am 28.07.2026 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.75 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 28.10.2026 präsentieren.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,997 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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