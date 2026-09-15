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15.09.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,5 Prozent auf 209,30 USD ab.

Boeing
170.83 CHF -1.16%
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Um 16:28 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 209,30 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'913 Punkten notiert. Bei 208,76 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 210,87 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 49'490 Boeing-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 21,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 176,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Mit Abgaben von 15,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,173 USD aus. Am 28.07.2026 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Boeing-Bilanz für Q3 2026 wird am 28.10.2026 erwartet.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,997 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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