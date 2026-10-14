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14.10.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit Verlusten

Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit Verlusten

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 183,59 USD abwärts.

Boeing
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Um 20:26 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 183,59 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'443 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 183,40 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 185,56 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 381'257 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 38,46 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 3,66 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,041 USD aus. Boeing liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -1,072 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
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