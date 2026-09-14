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14.09.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend im Minus

Boeing Aktie News: Boeing am Abend im Minus

Die Aktie von Boeing gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 209,49 USD nach.

Boeing
172.83 CHF 2.52%
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Die Boeing-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 209,49 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'454 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 208,00 USD. Bei 208,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 276'617 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,34 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 15,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,173 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 28.07.2026 vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -0,997 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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