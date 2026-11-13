Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit negativen Vorzeichen

Um 20:26 Uhr fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 170,91 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'301 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 169,59 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 171,49 USD. Bisher wurden via New York 345'694 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 48,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 165,02 USD erreichte der Anteilsschein am 29.10.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 3,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,040 USD. Die Zahlen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 27.10.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.27 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht.

2026 dürfte Boeing einen Verlust von -1,875 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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