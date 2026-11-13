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13.11.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 170,25 USD.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,8 Prozent auf 170,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'065 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 169,75 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 171,49 USD. Bisher wurden via New York 154'945 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.
Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2026 auf bis zu 254,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 49,31 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 165,02 USD. Dieser Wert wurde am 29.10.2026 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 3,07 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Boeing liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -7,14 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 23.27 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert.
Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,875 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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