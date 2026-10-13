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13.10.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagabend mit Abschlägen

Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Boeing-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 187,23 USD ab.

Boeing
155.06 CHF -1.85%
Kaufen Verkaufen

Die Boeing-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 187,23 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'695 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Boeing-Aktie bis auf 186,02 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,98 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 308'667 Boeing-Aktien.

Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 35,77 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 176,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,041 USD. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,92 USD je Aktie gewesen. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Boeing wird am 27.10.2026 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,072 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 154.92 -1.94% Boeing Co.

Boeing am 13.10.2026

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