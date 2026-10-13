Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Boeing-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 186,50 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'890 Punkten steht. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 186,17 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 188,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 117'152 Boeing-Aktien.

Bei 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 36,30 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (176,87 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 5,44 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,041 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 24.56 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.75 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 27.10.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,072 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Boeing-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Boeing vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren bedeutet