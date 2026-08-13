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13.08.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag mit stabiler Tendenz

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 231,27 USD.

Boeing
185.44 CHF -0.95%
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Bei der Boeing-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 231,27 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 54'040 Punkten steht. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 233,58 USD zu. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 230,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 232,27 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 72'899 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,91 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Abschläge von 23,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,581 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,92 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 präsentieren.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,990 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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