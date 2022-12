Boeing Aktie News: Anleger trennen sich am Montagnachmittag vermehrt von Boeing

Die Boeing-Aktie musste um 04:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 358,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 33'650 Punkten notiert.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.10.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,60 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,44 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 15'278,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15'956,00 USD ausgewiesen.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 25.01.2023 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -7,925 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Weniger Besucher auf dem Jungfraujoch

Swiss Life steigt bei Finanzmakler MLP ganz aus

Teva-Tochter Mepha verliert Marktanteile