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12.11.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagabend mit Kursverlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 172,34 USD.
Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 172,34 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'486 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 172,09 USD aus. Bei 173,47 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 424'146 Boeing-Aktien den Besitzer.
Am 28.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 254,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 47,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 29.10.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 165,02 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 4,25 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Am 27.10.2026 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2026 endete, vor. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 23.27 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2026 einen Verlust in Höhe von -1,875 USD je Boeing-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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