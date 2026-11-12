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12.11.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Minus bei 174,17 USD.
Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 0,2 Prozent auf 174,17 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'398 Punkten notiert. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 173,00 USD ab. Den New York-Handel startete das Papier bei 173,47 USD. Bisher wurden via New York 150'881 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 31,48 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 165,02 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (29.10.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,040 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 27.10.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,26 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -7,14 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 24.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.27 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Boeing am 27.01.2027 präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,875 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Boeing am 12.11.2026
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