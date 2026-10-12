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12.10.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Abend auf rotem Terrain

Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Abend auf rotem Terrain

Die Aktie von Boeing gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Boeing-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 189,26 USD abwärts.

Boeing
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Die Boeing-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 189,26 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'820 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 189,26 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 191,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 295'275 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 25,55 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Abschläge von 6,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,041 USD ausgeschüttet werden. Am 28.07.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,92 USD erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Boeing.

2026 dürfte Boeing einen Verlust von -1,069 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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