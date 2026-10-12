Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 191,30 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'878 Punkten notiert. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 191,80 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 191,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 158'511 Boeing-Aktien.

Am 28.01.2026 markierte das Papier bei 254,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 32,88 Prozent. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,87 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 8,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,041 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,92 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 27.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 27.10.2027 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,069 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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