Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit Kursabschlägen

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,7 Prozent auf 234,20 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 49'410 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die Boeing-Aktie bis auf 233,21 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 238,20 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 188'965 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 7,87 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,87 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,48 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,036 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Boeing liess sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,11 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,16 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,95 Prozent auf 22.22 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19.50 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Boeing-Bilanz für Q2 2026 wird am 29.07.2026 erwartet.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,113 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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