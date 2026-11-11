Boeing Aktie News: Boeing wird am Abend ausgebremst

Die Boeing-Aktie musste um 20:26 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,1 Prozent auf 173,20 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'445 Punkten steht. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 172,24 USD nach. Bei 172,62 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 365'883 Boeing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (254,20 USD) erklomm das Papier am 28.01.2026. 46,77 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.10.2026 bei 165,02 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 4,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 USD belaufen. Am 27.10.2026 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD gegenüber -7,14 USD im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig wurden 24.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 23.27 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,875 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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