Boeing Aktie News: Boeing am Mittwochnachmittag höher

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 174,15 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'087 Punkten liegt. Bei 174,40 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 172,62 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 161'877 Boeing-Aktien.

Am 28.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 254,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 45,97 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 165,02 USD ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,25 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,040 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Am 27.10.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 24.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23.27 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -1,875 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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