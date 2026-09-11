Boeing Aktie News: Boeing am Freitagabend im Aufwind

Um 20:26 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,9 Prozent auf 210,80 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'609 Punkten liegt. Bei 211,28 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 207,56 USD. Zuletzt wechselten via New York 319'379 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 17,07 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 176,87 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 16,10 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,173 USD. Boeing veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2026 -0,997 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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