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11.09.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Nachmittag an Boden

Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Nachmittag an Boden

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 209,36 USD.

Boeing
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Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 2,2 Prozent auf 209,36 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'558 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Boeing-Aktie bei 210,40 USD. Bei 207,56 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 147'195 Boeing-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 15,52 Prozent Luft nach unten.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,173 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 22.75 Mrd. USD eingefahren.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -0,997 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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