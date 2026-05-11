Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Abend gestärkt

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 239,38 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 49'716 Punkten notiert. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 241,19 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 239,50 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 654'637 Boeing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (254,20 USD) erklomm das Papier am 28.01.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,87 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,11 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,036 USD je Boeing-Aktie. Boeing liess sich am 22.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,11 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 22.22 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19.50 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.07.2026 erfolgen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,113 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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