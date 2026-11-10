Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Abend fester

Um 20:26 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 173,84 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'207 Punkten notiert. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 173,88 USD an. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,27 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 479'171 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2026 auf bis zu 254,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 46,23 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 29.10.2026 Kursverluste bis auf 165,02 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 27.10.2026 vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,14 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 24.19 Mrd. USD gegenüber 23.27 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren.

2026 dürfte Boeing einen Verlust von -1,875 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie im Minus: 5 Prozent Stellenstreichung in der Verkehrsflugzeugsparte

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Boeing von vor 10 Jahren verdient

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor 5 Jahren verloren