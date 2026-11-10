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10.11.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagnachmittag nahezu unverändert
Die Aktie von Boeing zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Boeing-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 172,44 USD.
Zum Vortag unverändert notierte die Boeing-Aktie um 16:28 Uhr im New York-Handel bei 172,44 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'150 Punkten steht. Kurzfristig markierte die Boeing-Aktie bei 172,90 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 171,10 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 171,27 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 189'131 Aktien.
Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 47,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.10.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 165,02 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 4,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,040 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 27.10.2026 lud Boeing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -7,14 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent auf 24.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23.27 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Boeing-Bilanz für Q4 2026 wird am 27.01.2027 erwartet.
Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,875 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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