Boeing Aktie News: Boeing behauptet sich am Abend

Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 206,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'991 Punkten liegt. Bei 208,80 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 205,65 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 264'438 Boeing-Aktien.

Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Gewinne von 23,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,173 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,997 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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