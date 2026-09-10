Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.09.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing behauptet sich am Abend
Die Aktie von Boeing zeigt sich am Donnerstagabend ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 206,25 USD.
Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im New York-Handel und tendierte um 20:26 Uhr bei 206,25 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'991 Punkten liegt. Bei 208,80 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 205,65 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 264'438 Boeing-Aktien.
Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Gewinne von 23,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,173 USD aus. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -0,997 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Boeing-Aktie dennoch fester: Hinter Airbus zurückgefallen im August
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Boeing von vor 5 Jahren gerechnet?
Boeing-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
10.09.26
|Boeing Aktie News: Boeing behauptet sich am Abend (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones schwächelt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
10.09.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück (finanzen.ch)
|
09.09.26
|Schwache Performance in New York: Dow Jones verliert zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
08.09.26
|Dienstagshandel in New York: Dow Jones mittags in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
07.09.26
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Boeing von vor 5 Jahren gerechnet? (finanzen.ch)
|
04.09.26
|Anleger in New York halten sich zurück: Dow Jones verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legen im Freitagshandel etwas zu. Die Börsen in Asien zeigen sich am Freitag in Rot.