Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr sprang die Boeing-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 207,00 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'219 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 207,55 USD. Mit einem Wert von 206,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 122'686 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 254,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Mit einem Kursverlust von 14,56 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,173 USD aus. Boeing veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.56 Mrd. USD im Vergleich zu 22.75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,997 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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