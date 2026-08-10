Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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10.08.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing am Montagabend kaum bewegt
Wenig Veränderung zeigt am Montagabend die Aktie von Boeing. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 234,40 USD.
Die Boeing-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via New York bei 234,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'873 Punkten liegt. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 236,46 USD. Bei 232,00 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 234,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 316'060 Boeing-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2026 auf bis zu 254,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,45 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,87 USD am 22.11.2025. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 32,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,581 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 28.07.2026 vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,055 USD je Boeing-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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