Boeing Aktie News: Boeing am Montagnachmittag nahe Vortagesschluss

Bei der Boeing-Aktie liess sich um 16:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im New York-Handel hat das Papier einen Wert von 234,31 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'985 Punkten liegt. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 234,31 USD. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 232,00 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 234,25 USD. Zuletzt wechselten 110'012 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 8,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,87 USD am 22.11.2025. Abschläge von 24,51 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,581 USD belaufen. Am 28.07.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2026 veröffentlicht.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -1,055 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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