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09.11.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing behauptet sich am Abend
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagabend die Aktie von Boeing. Kaum Ausschläge verzeichnete die Boeing-Aktie im New York-Handel und tendierte zuletzt bei 172,36 USD.
Im New York-Handel kam die Boeing-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 172,36 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 52'377 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 177,39 USD zu. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 168,99 USD nach. Den New York-Handel startete das Papier bei 177,39 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 763'509 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 28.01.2026 markierte das Papier bei 254,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,49 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 165,02 USD ab. Mit Abgaben von 4,26 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,040 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 27.10.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,14 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 24.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.27 Mrd. USD in den Büchern standen.
Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -1,875 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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