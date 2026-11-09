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09.11.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing präsentiert sich am Nachmittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,0 Prozent auf 174,30 USD zu.
Das Papier von Boeing konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 174,30 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 52'109 Punkten steht. Bei 177,39 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 177,39 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 176'371 Boeing-Aktien.
Am 28.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 254,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 45,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2026 (165,02 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,33 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je Boeing-Aktie. Boeing gewährte am 27.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 24.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 23.27 Mrd. USD umsetzen können.
Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2026 -1,875 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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