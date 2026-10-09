Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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09.10.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing am Abend höher
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 190,29 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 190,29 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'678 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 191,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 188,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331'449 Boeing-Aktien.
Bei 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,59 Prozent. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,05 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,041 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Am 28.07.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent gesteigert.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -1,066 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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