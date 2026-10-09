Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’787 1.1%  SPI 19’543 1.1%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’087 1.1%  Euro 0.9294 -0.3%  EStoxx50 6’173 0.8%  Gold 4’196 1.5%  Bitcoin 68’490 0.9%  Dollar 0.8302 0.0%  Öl 104.6 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
KW 41: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Neues Saylor-Modell: 7 Prozent Rendite mit Bitcoin?
Neocloud-Duell: CoreWeave gegen Nebius im Check
Gold, Öl, Weizen & Co. am Mittag
Morgan Stanley: Warum Gold jetzt trotz Gegenwind steigen kann
Suche...
Plus500 Depot

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.10.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend höher

Boeing Aktie News: Boeing am Abend höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 190,29 USD.

Boeing
158.12 CHF 0.97%
Kaufen Verkaufen

Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 190,29 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'678 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 191,00 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 188,08 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 331'449 Boeing-Aktien.

Bei 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 33,59 Prozent. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 176,87 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,05 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,041 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Am 28.07.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent gesteigert.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Boeing veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -1,066 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 5 Jahren bedeutet

Wie Experten die Boeing-Aktie im September einstuften

Boeing-Aktie deutlich höher: Konzern sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten