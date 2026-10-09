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09.10.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Plus

Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Plus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,6 Prozent auf 190,80 USD.

Boeing
158.12 CHF 0.97%
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Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 190,80 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'425 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 190,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 188,08 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 147'198 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2026 markierte das Papier bei 254,20 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 24,94 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 176,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 7,30 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,041 USD. Am 28.07.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,92 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 22.75 Mrd. USD eingefahren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.10.2026 veröffentlicht. Am 27.10.2027 wird Boeing schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,066 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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