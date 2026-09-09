Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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09.09.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit stabiler Tendenz
Die Aktie von Boeing zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne grosse Bewegung. Kaum Bewegung liess sich zuletzt bei der Boeing-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 210,86 USD.
Die Boeing-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im New York-Handel notierte das Papier bei 210,86 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'417 Punkten steht. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 212,17 USD an. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 209,70 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 210,12 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 90'565 Boeing-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (254,20 USD) erklomm das Papier am 28.01.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 20,55 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 176,87 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,173 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.
In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,990 USD je Boeing-Aktie stehen.
Redaktion finanzen.ch
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