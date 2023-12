Boeing Aktie News: Boeing präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 239,99 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 36'210 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die Boeing-Aktie bis auf 240,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 237,44 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 231'845 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.08.2023 markierte das Papier bei 243,02 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 1,25 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 176,25 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (26.10.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 36,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 25.10.2023. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -6,18 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18'104,00 USD – ein Plus von 13,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 15'956,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2024 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -6,109 USD je Aktie ausweisen dürften.

