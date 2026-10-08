Boeing Aktie News: Boeing fällt am Abend

Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,5 Prozent auf 187,41 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'142 Punkten steht. In der Spitze büsste die Boeing-Aktie bis auf 184,30 USD ein. Bei 185,79 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 605'439 Boeing-Aktien.

Am 28.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 254,20 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,64 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,87 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 5,62 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,173 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 28.07.2026 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,92 USD vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können Boeing-Anleger Experten zufolge am 27.10.2027 werfen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,062 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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