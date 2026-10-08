Boeing Aktie News: Boeing am Donnerstagnachmittag tiefer

Die Boeing-Aktie musste um 16:28 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 186,62 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'096 Punkten steht. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 184,30 USD nach. Bei 185,79 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 218'888 Boeing-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2026 auf bis zu 254,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 36,21 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 176,87 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Abschläge von 5,22 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,173 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 28.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 27.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 27.10.2027.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,062 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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