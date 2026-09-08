Boeing Aktie News: Boeing am Abend mit Verlusten

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 211,67 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'874 Punkten notiert. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 211,32 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 212,10 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 331'994 Stück gehandelt.

Am 28.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 254,20 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 20,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 176,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 16,44 Prozent sinken.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,173 USD belaufen. Boeing liess sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

2026 dürfte Boeing einen Verlust von -0,990 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

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