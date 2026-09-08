Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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08.09.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Das Papier von Boeing konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 213,48 USD.
Um 16:28 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 213,48 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 52'750 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 213,57 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 212,10 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 137'281 Boeing-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (254,20 USD) erklomm das Papier am 28.01.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 19,07 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 17,15 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,173 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 28.07.2026 vor. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Voraussichtlich am 28.10.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.
Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,990 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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