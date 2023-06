Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Donnerstagnachmittag

Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 04:28 Uhr in Grün und gewann 2,0 Prozent auf 216,15 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 33'723 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 216,31 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 212,34 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 258'319 Aktien.

Am 15.02.2023 markierte das Papier bei 221,32 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 2,39 Prozent Plus fehlen der Boeing-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.06.2022 bei 113,03 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,71 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 26.04.2023 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2023 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -1,27 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,75 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 28,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17'921,00 USD, während im Vorjahreszeitraum 13'991,00 USD ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2023 einen Verlust in Höhe von -1,581 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

