Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Mittwochabend auf rotes Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 1,0 Prozent auf 187,90 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'212 Punkten notiert. Bei 186,24 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 188,29 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 504'390 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 35,28 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 176,87 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,87 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,173 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Boeing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 27.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2026 -1,021 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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