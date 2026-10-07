Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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07.10.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 187,62 USD nach.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 187,62 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 50'981 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Boeing-Aktie bisher bei 186,73 USD. Bei 188,29 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Bisher wurden via New York 240'018 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 28.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 254,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,49 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,87 USD am 22.11.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,73 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,173 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Boeing veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,92 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.56 Mrd. USD – ein Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von Boeing.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -1,021 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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