Boeing Aktie News: Boeing am Abend fester

Die Boeing-Aktie konnte um 20:26 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 174,19 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'457 Punkten liegt. Die Boeing-Aktie legte bis auf 174,24 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 172,00 USD. Zuletzt wechselten 526'287 Boeing-Aktien den Besitzer.

Am 28.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 254,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 45,93 Prozent hinzugewinnen. Am 29.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 165,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 5,27 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 27.10.2026 lud Boeing zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 24.19 Mrd. USD – ein Plus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 23.27 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --1,875 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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