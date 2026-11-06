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06.11.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 172,84 USD.

Boeing
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Kaufen Verkaufen

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 172,84 USD zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'590 Punkten liegt. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 173,23 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 172,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 181'041 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 47,07 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.10.2026 (165,02 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,53 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,040 USD. Am 27.10.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,26 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -7,14 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.19 Mrd. USD im Vergleich zu 23.27 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -1,875 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.ch

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Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 140.72 -3.08% Boeing Co.

Boeing am 06.11.2026

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