Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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06.10.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing fällt am Dienstagabend
Die Aktie von Boeing gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Boeing gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 190,54 USD abwärts.
Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 190,54 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'527 Punkten steht. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 189,50 USD ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 192,80 USD. Bisher wurden via New York 572'744 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 25,04 Prozent niedriger. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 176,87 USD ab. Mit einem Kursverlust von 7,17 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2025 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,173 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 28.07.2026. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 24.56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Boeing am 27.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 27.10.2027.
Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -1,021 USD ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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