Boeing Aktie News: Boeing macht am Montagnachmittag Boden gut

Die Boeing-Aktie konnte um 16:28 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 210,08 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 46'645 Punkten steht. Bei 211,60 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 207,37 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 101'448 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,00 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 128,92 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 38,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,037 USD. Am 27.01.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 10,23 USD. Im letzten Jahr hatte Boeing einen Gewinn von -5,46 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.95 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 57,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15.24 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 22.04.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q1 2026-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 28.04.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Boeing im Jahr 2027 4,87 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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