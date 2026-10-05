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05.10.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing am Abend auf rotem Terrain

Boeing Aktie News: Boeing am Abend auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 193,11 USD.

Boeing
160.90 CHF 1.53%
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Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 193,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 51'310 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Boeing-Aktie ging bis auf 191,35 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 194,63 USD. Zuletzt wechselten 549'004 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 254,20 USD markierte der Titel am 28.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 31,63 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,41 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,173 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 28.07.2026. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,67 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 27.10.2027.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -1,006 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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