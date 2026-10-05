Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
05.10.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing zieht am Montagnachmittag an
Die Aktie von Boeing gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Boeing legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,1 Prozent auf 193,78 USD.
Um 16:28 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 193,78 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'097 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 195,00 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 194,63 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 198'868 Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,18 Prozent. Bei einem Wert von 176,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,73 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,173 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Boeing wird am 27.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,006 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Wie Experten die Boeing-Aktie im September einstuften
Boeing-Aktie deutlich höher: Konzern sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus
Boeing-Aktie etwas höher: Neue Probleme bei 737 Max – Starliner soll 2028 wieder Astronauten zur ISS bringen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing zieht am Montagnachmittag an (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Boeing Aktie News: Boeing steigt am Freitagabend (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Handel in New York: Dow Jones zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
01.10.26
|Schwacher Handel: Dow Jones verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
30.09.26
|Wie Experten die Boeing-Aktie im September einstuften (finanzen.net)
|
30.09.26
|Boeing-Aktie deutlich höher: Konzern sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus (AWP)
|
30.09.26
|Boeing sticht Northrop bei neuem Kampfjet-Auftrag aus (AWP)
Analysen zu Boeing Co.
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12:10
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:34
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|30.09.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|30.09.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|30.09.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI letztlich fester -- DAX beendet volatilen Handel etwas höher -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigte sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.