Boeing Aktie News: Boeing zieht am Montagnachmittag an

Um 16:28 Uhr wies die Boeing-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 193,78 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 51'097 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Boeing-Aktie bis auf 195,00 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 194,63 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 198'868 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,18 Prozent. Bei einem Wert von 176,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,73 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,173 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Boeing wird am 27.10.2026 gerechnet. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2026 -1,006 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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