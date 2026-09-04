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04.09.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing verteidigt Stellung am Abend

Boeing Aktie News: Boeing verteidigt Stellung am Abend

Wenig Veränderung zeigt am Freitagabend die Aktie von Boeing. Mit einem Kurs von 210,71 USD zeigte sich die Boeing-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Boeing
170.33 CHF 1.85%
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Anleger zeigten sich um 20:26 Uhr bei der Boeing-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im New York-Handel nahezu unverändert bei 210,71 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'424 Punkten notiert. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 211,53 USD. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 208,88 USD ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 209,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 221'567 Boeing-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2026 auf bis zu 254,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 20,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 176,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,06 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,173 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,990 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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