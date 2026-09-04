Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
04.09.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 209,99 USD ab.
Die Boeing-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 209,99 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'413 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 208,88 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 209,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 85'671 Stück.
Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,05 Prozent. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 176,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,173 USD je Boeing-Aktie. Am 28.07.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 24.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 22.75 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Boeing wird am 28.10.2026 gerechnet.
Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,990 USD je Boeing-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie
Boeing-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor einem Jahr verloren
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Boeing Aktie News: Boeing verteuert sich am Donnerstagabend (finanzen.ch)
|
03.09.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Handel in New York: Dow Jones bewegt sich zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse New York: Gewinne im Dow Jones (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Pluszeichen in New York: Anleger lassen Dow Jones am Mittag steigen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse New York in Grün: Zum Start Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.ch)
|
31.08.26
|Boeing-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August (finanzen.net)
Analysen zu Boeing Co.
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|02.09.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|11.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|11.08.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX stabil -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen beenden Handel uneins
Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso um die Nulllinie. Die US-Börsen zeigen sich mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.