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04.09.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Minus

Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 209,99 USD ab.

Boeing
169.97 CHF 1.63%
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Die Boeing-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 209,99 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 53'413 Punkten realisiert. Im Tief verlor die Boeing-Aktie bis auf 208,88 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 209,44 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 85'671 Stück.

Am 28.01.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 254,20 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,05 Prozent. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 176,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,173 USD je Boeing-Aktie. Am 28.07.2026 hat Boeing in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 24.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 22.75 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Boeing wird am 28.10.2026 gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,990 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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